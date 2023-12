Vanavond op tv: Funderingsproblemen • Terreurdreiging in Europa • Bendegeweld in Haïti

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft in 2023 25 procent meer meldingen ontvangen over huizen met funderingsproblemen, ten opzichte van een jaar eerder. Deels gaat het om woningen op kleigrond, die mede door de droge zomers te maken hebben met een dalende bodem. Ondanks een herhaaldelijke roep om plannen en maatregelen, neemt niemand vooralsnog de regie.

Terreurdreiging in Europa

In meerdere Europese steden is politie massaal op de been, vanwege de verhoogde terreurdreiging. Zo dreigde er vlak voor kerst een aanslag te worden gepleegd op de Dom in het Duitse Keulen. En ook in Nederland is het dreigingsniveau onlangs opgeschroefd van 3 naar 4; dat betekent substantieel, maar niet concreet.

We praten erover met Bibi van Ginkel, terrorisme-onderzoeker bij het Instituut Clingendael.