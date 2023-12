Thriller in Thialf op 1.000 meter: De Boo stunt opnieuw, ook WK-tickets Prins en Nuis

De ontknoping van de 1.000 meter had wel iets weg van een Hitchcockthriller. De kanshebbers voor de nationale titel en de drie felbegeerde WK-tickets waren niet eens op twee handen te tellen.

Zo was Nuis de enige ervaren schaatser die niet teleur stelde. Tweevoudig wereldkampioen Kai Verbij, olympisch kampioen Thomas Krol en Hein Otterspeer vielen buiten de boot.

Ook op de slotdag van de NK afstanden kreeg hij het publiek op de banken. Met een razendsnelle volle ronde van 24,4 - de snelste ronde ooit in Thialf - snelde hij naar een indrukwekkende 1.07,36: pas vier keer werd er in Heerenveen sneller gereden.

De 19-jarige Jenning de Boo was na donderdag al de grote verrassing van de NK. De voormalig shorttracker zette Thialf twee dagen geleden op z'n kop door met twee razendsnelle 500 meters de nationale titel te veroveren.

Vijfde tijd in Thialf

Tweevoudig wereldkampioen Kai Verbij zette als eerste van de favorieten een tijd neer: 1.08,11. Al snel bleek dat het niet voldoende zou zijn voor een plek op de WK afstanden, want de 29-jarige Verbij werd voorbijgestreefd door de jonkies.

Jenning de Boo reageert na zijn zege op de 1.000 meter bij de Daikin NK afstanden in Heerenveen - NOS

Live op NPO 1, livestream en liveblog

De slotdag van de NK afstanden is vandaag te volgen op NPO 1 en via deze livestream.

Via dit liveblog houden we u de hele middag op de hoogte van de strijd om de nationale titels en WK-tickets in Thialf.

Later nog op het programma: de massastart (m+v).