Eurostar annuleert alle treinen van en naar Londen vanwege ondergelopen tunnel

De tunnel in de buurt van het station Ebbsfleet International liep onder water als gevolg van noodweer in het Verenigd Koninkrijk. Op beelden is te zien dat het spoor volledig onder water staat. De brandweer probeert het water weg te pompen.

Om 16.45 uur staat nog een trein gepland van Amsterdam naar Londen, maar het is onzeker of deze wel kan rijden.

Wanneer de treinen weer gaan rijden is nog onbekend. De Britse spoorbeheerder Network Rail hoopt dat dat morgen mogelijk is. Duizenden reizigers zijn gestrand.

Eurostar schrapt vandaag alle reizen tussen Londen en Europese bestemmingen. Het gaat in totaal om 41 treinen. De reden van de annuleringen is het slechte weer, dat overstromingen veroorzaakte in een tunnelbuis onder de Theems in Londen.

Eurostar zegt de problemen te betreuren: "We begrijpen dat dit een cruciaal moment is om naar huis te gaan, aan het einde van de feestdagen en in de aanloop naar Nieuwjaar", aldus een woordvoerder.

Op het station London St Pancras is het een chaos met gestrande reizigers. Sommige woedende klanten kwamen er pas achter dat er geen treinen reden toen ze vanochtend aankwamen op het station. Naar verluidt gingen sommigen terug naar huis om de auto te nemen en met de veerboot over te steken. Anderen kozen ervoor om vluchten te boeken.

'Vlucht te duur'

Ook op het station van Brussel-Zuid wachten honderden mensen op nieuws over hun treinreis. De gestrande reiziger Hendrik van Eldere zegt tegen de Belgische nieuwssite VRT dat de informatievoorziening van Eurostar te wensen overlaat. Hij was vanmorgen onderweg naar Brussel-Zuid toen hij op de app van Eurostar zag dat zijn trein was geannuleerd.

"Er was geen enkele mededeling van Eurostar. We gaan naar Brussel-Zuid en hopen op het beste." Hij heeft zijn treinreis in eerste instantie omgeboekt naar 12.00 uur, maar die is inmiddels ook geannuleerd. "We hebben ook gekeken naar vluchten, maar die zijn te duur."