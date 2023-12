Uniteds Ten Hag sluit 2023 af met verlies in Nottingham, City klopt hekkensluiter

Manchester United is 2023 in mineur geëindigd. De ploeg van manager Erik ten Hag verloor met 2-1 bij Nottingham Forest.

De tobbende ploeg van Ten Hag sluit het jaar af op de zevende plaats. Manchester City, Chelsea, Aston Villa, Wolves en Crystal Palace wonnen hun laatste duel van 2023 wel. The Citizens klimmen naar de derde plaats op de ranglijst in Engeland. Achter nummer twee Aston Villa, dat won van Burnley (3-2). Chelsea staat op de tiende plek.

Moeite met scoren

Op Tweede Kerstdag kwam United nog knap terug van een 2-0 achterstand tegen Aston Villa, na een magistrale tweede helft (3-2). Maar de euforie na die wedstrijd is door de nederlaag in Nottingham weer verdwenen.

Aanvaller Rasmus Holjlund was tegen Aston Villa de matchwinner, maar vandaag was de Deen er niet bij vanwege ziekte. Met Marcus Rashford in de spits speelden de 'Red Devils' slordig op bezoek bij Nottingham Forest. Het ontbrak aan grote kansen bij de twee ploegen die moeite hebben met scoren in de Premier League (United 21 en Forest 22 goals).