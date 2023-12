City klopt hekkensluiter Sheffield, Aston Villa naar tweede plek

Manchester City heeft 2023, het jaar waarin het alle grote prijzen won, afgesloten met een overwinning tegen Sheffield United: 2-0 Topscorer Erling Haaland ontbrak nog steeds tegen de hekkensluiter van de Premier League vanwege een voetblessure.

Zonder de Noorse doelpuntenmachine (negentien treffers in eerste seizoenshelft) had City moeite om afstand te nemen van Sheffield, al kwam de overwinning nooit echt in gevaar.

Ook Chelsea, Aston Villa, Wolves en Crystal Palace wonnen hun laatste duel van 2023. The Citizens klimmen naar de derde plaats op de ranglijst in Engeland. Achter Aston Villa, dat vandaag won van Burnley (3-2). Chelsea blijft op de tiende plek staan.

Rodri schuift binnen

City had al drie thuiswedstrijden op rij niet gewonnen in de Premier League, maar Rodri zette zijn ploeg op de weg naar de drie punten door in het eerste kwartier te scoren met een harde schuiver, alweer zijn vierde competitiedoelpunt. Sheffield liet de middenvelder makkelijk door de laatste linie dribbelen en liep gelijk achter de feiten aan.