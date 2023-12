Chelsea sluit rampjaar af met nipte zege bij laagvlieger Luton Town

Chelsea heeft voorkomen dat het kalenderjaar 'in stijl' is afgesloten. De Londense ploeg, die in 2023 maar liefst 23 wedstrijden verloor, was in het 52ste duel van het jaar degradatiekandidaat Luton Town nipt met 3-2 de baas.

De laatste keer dat de Blues, in 2017 voor het laatst landskampioen en in 2021 nog winnaar van de Champions League, zo'n slecht jaar beleefden, was in 1993. Voor 24 nederlagen moet zelfs teruggegaan worden naar 1978. Maar zover kwam het dus niet op Kenilworth Road in Luton.

De thuisploeg maakte het de gasten ook wel makkelijk door een enorme flater in de elfde minuut van de uitverdedigende Issa Kabore, die bal in de voeten van Cole Palmer schoof. Die wist wel raad met die buitenkans: 0-1. Nog voor de pauze kreeg oud-PSV'er Noni Madueke alle tijd en ruimte om uit te halen voor de 0-2.

Veerkracht

Na rust leek de 0-3 van Palmer, die op fraaie wijze doelman Thomas Kaminski omspeelde, de nekslag te zijn voor de nummer 18 van de Premier League. Maar dat was buiten de veerkracht van 'The Hatters' gerekend. Chelsea kwam nog met de schrik vrij bij een buitenspeldoelpunt en een bal op de lat, maar nadat Ross Barkley uit een hoekschop de 1-3 had binnengekopt, werd het toch nog billenknijpen.

De lat bracht nogmaals redding voor Chelsea, maar nadat drie minuten voor tijd doelman Djordje Petrovic de kopbal van Alfie Doughty had gekeerd, nam Elijah Adebayo de rebound voor zijn rekening: 2-3. Daar bleef het echter bij voor Luton, waar de halverwege het duel ingevallen Tahith Chong een sterke tweede helft speelde.