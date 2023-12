Schouten pakt NK-goud op vijf kilometer én massastart, Beune verrast met WK-ticket

Joy Beune zorgde in Thialf voor de grootste verrassing door met haar tweede plaats het laatste ticket voor de WK afstanden op de 5.000 meter veilig te stellen. Sanne in 't Hof werd derde.

Beune was begin deze maand nog de schlemiel bij de wereldbeker in Polen, waar ze tijdens de ploegenachtervolging vergat om haar transponder om te doen .

In de slotrit had Schouten een beter eindschot dan Beune, maar Groenewoud gaf veel te veel toe om kans te maken op het laatste WK-ticket. Met 6.56,80 kwam ze bijna vier seconden tekort.

In 't Hof, bij de laatste twee NK's goed voor de tweede plaats achter Schouten, beet zich in de rit daarna stuk op de tijd van Beune.

Elisa Dul, die al een WK-ticket op de 3.000 meter op zak heeft, verbeterde zichzelf ook flink. De ploeggenote van Schouten Groenewoud dook met 6.58,35 voor het eerst onder de zeven minuten. En dat in haar derde vijf kilometer in wedstrijdverband ooit.

Groenewoud, die tussendoor ook nog even de 1.000 meter had gereden, werd tweede. Esther Kiel veroverde het brons.

Merel Conijn (Jumbo-Visma) probeerde het met vier ronden te gaan nog wel met een solo, maar in de voorlaatste ronde werd ze voorbijgestoomd door de tandem Groenewoud-Schouten. De regerend olympisch kampioene maakte het in de sprint af, waardoor ze haar tiende nationale titel op rij kon vieren.

Later op de middag kwamen Schouten, Groenewoud en Dul ook nog in actie op de massastart. En ook op dat onderdeel was Schouten oppermachtig.

Op de massastart waren geen tickets voor de WK te verdienen, want de rijders voor dat onderdeel worden aangewezen door bondscoach Rintje Ritsma.

De kans is levensgroot dat Schouten en Groenewoud wel worden aangewezen. Zij zijn ook topfavoriet voor wereldtitel in februari: Groenewoud is regerend wereldkampioen, Schouten is de olympisch kampioen.