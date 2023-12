Trein botst op auto in Rijen, inzittenden auto net op tijd uitgestapt

Door een aanrijding op het spoor bij station Gilze-Rijen is een ravage ontstaan. Een passagierstrein botste op een auto die op een spoorwegovergang stond.

De inzittenden van de auto waren net daarvoor uitgestapt, meldt Omroep Brabant. Zij bleven ongedeerd. Ook in de trein raakte niemand van de ongeveer 350 passagiers gewond.

Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag aan de Stationsstraat in Rijen. Volgens ooggetuigen kwam de bestuurder onbedoeld stil te staan op de spoorwegovergang, omdat er voor zijn auto een andere auto stilstond die wilde afslaan. Toen de spoorbomen dichtgingen, stapten de bestuurder en een bijrijder uit.

Het is onduidelijk in hoeverre de trein was afgeremd op het moment van de botsing. De politie stelt een onderzoek in. Tussen Tilburg en Breda rijden in ieder geval tot 17.00 uur geen treinen.