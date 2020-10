Sluiter en Görges beëindigen proefperiode vanwege onzekere coronatijden

Coach Raemon Sluiter en tennisster Julia Görges hebben besloten een punt te zetten achter hun proefperiode. De onzekere coronaperiode ligt ten grondslag aan het gezamenlijke besluit van de Rotterdammer en de Duitse nummer 45 van de wereld.

Volgens Sluiter is het werken in de zogeheten tennisbubbel, met alle voorzorgsmaatregelen om coronabesmettingen buiten de deur te houden, hem niet in de koude kleren gaan zitten, al heeft hij volledig begrip voor de restricties. "Ik sta dus voorlopig niet te springen om weer als reizende coach aan de slag te gaan, maar zeg nooit nooit", laat de oud-coach van Kiki Bertens weten.

Sluiter en Görges werkten sinds juli samen en zouden na een tijdje besluiten of een verdere samenwerking gewenst was, maar de Duitse speelde alleen de toernooien van Rome (eerste ronde uitgeschakeld) en Roland Garros (tweede ronde).

Sluiter was voor de samenwerking met Görges tussen 2015 en 2019 de trainer van Bertens. Onder zijn leiding bereikte Bertens de vierde plek op de wereldranglijst.