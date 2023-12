Superieure Roest pakt nationale titel op 10.000 meter, Bergsma knokt zich ook naar WK

Patrick Roest heeft bij de Daikin NK afstanden met overmacht zijn tweede nationale titel op de tien kilometer veroverd. Roest rekende op de langste afstand in een direct duel af met zevenvoudig titelhouder Jorrit Bergsma, die nét snel genoeg was om de tweede plaats en een startbewijs voor de WK afstanden veilig te stellen. De 37-jarige Bergsma was 0,47 seconde sneller dan Marwin Talsma, die met zijn derde plaats nipt naast een WK-ticket greep.

Jorrit Bergsma na zijn 10.000 meter - Foto: ANP

Roest kan zich nu gaan voorbereiden op de WK afstanden (15-18 februari) in Calgary, waar hij de strijd aan zal gaan met regerend wereldkampioen Davide Ghiotto. De Italiaan bezorgde Roest deze winter al een deukje in zijn zelfvertrouwen, door hem bij de enige wereldbekerrace dik te verslaan. Toen stortte Roest aan het einde van zijn rit helemaal in. Dit keer gebeurde dat niet. Bergsma was ziek In zijn rit tegen Bergsma begon Roest voorzichtig. "Ik heb geleerd van eerdere fouten, je moet je niet gek laten maken", zei Roest na zijn rit. Met nog elf ronden te gaan begon hij geleidelijk te versnellen. Vooraf was het de vraag of Bergsma het tempo van Roest kon volgen, want vorige week woensdag lag de 37-jarige stayer nog met koorts in bed. Toch wist hij met Roest als richtpunt ook zijn tempo te verhogen. Roest gooide in de laatste rondjes de remmen los en finishte sterk, met lage 29'ers. Met 12.47,21 was hij bijna acht seconden sneller dan Bergsma, die finishte in 12.54,87.

Sjoerd den Hertog zorgde in de eerste rit van de 10.000 meter al voor opwinding. De vandaag 32 jaar geworden marathonschaatser, die zijn debuut maakte op de NK afstanden, reed in een vlakke race met steeds snellere rondetijden naar 12.57,62: een tijd waarmee hij in oktober, bij het wereldbekerkwalificatietoernooi, tweede zou zijn geworden. Sterke rit Talsma Den Hertog, die zijn persoonlijk record met liefst zestien seconden verbeterde, zal daardoor misschien wel even gedacht hebben aan de WK afstanden. Maar nadat Talsma in de volgende rit al met 12.55,34 onder zijn tijd was gedoken, kon hij die droom wel uit zijn hoofd zetten.

Marwin Talsma na zijn 10.000 meter bij NK afstanden - Foto: ANP

Chris Huizinga en Marcel Bosker, de nummer twee en drie van de vijf kilometer bij de NK, wisten de grens van de 13 minuten niet te slechten. Huizinga reed met 13.06,20 wel een persoonlijk record naar de vijfde plaats, Bosker kwam na een behouden rit niet verder dan 13.13,95. In de slotrit kwamen Kars Jansman (13.09,08) en Beau Snellink (13.12,46) ook niet in de buurt van de tijden van Roest en Bergsma. De jonge ploeggenoten van Bergsma werden zesde en achtste.