NiNsee-voorzitter Linda Nooitmeer krijgt taalprijs voor slavernijtoespraak

De voorzitter van slavernij-instituut NiNsee, Linda Nooitmeer, is door radioprogramma De Taalstaat uitgeroepen tot Taalstaatmeester van 2023. Die onderscheiding is bedoeld voor iemand die dit jaar opviel vanwege diens taalgebruik. Nooitmeer kreeg de prijs vanmiddag overhandigd door NPO Radio 1-presentator Frits Spits.

De jury vindt dat de 49-jarige Nooitmeer indruk maakte met haar speech bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in juli. Ze stelde destijds dat er actie moet worden ondernomen tegen het sluimerend racisme dat zich "heeft genesteld in de krochten van onze diepste gedachten en zich op cruciale momenten doet gelden". "Met de kracht van onze voorouders banen we ons een weg door het moeras van uitsluiting", sprak ze.

"Zeer indrukwekkend, inlevend en depolariserend", luiden de reacties van de panelleden van De Taalstaat. Ze noemen Nooitmeer een geweldige spreker in taalgebruik, woordkeuze, dictie en retorica. Ook kan ze "haar redelijkheid en kalmte bewaren in een snel verhit debat, waardoor ze grote en moeilijk te verenigen groepen kan vertegenwoordigen". Een "extra belangrijk talent in een tijd van toenemende polarisatie", aldus een panellid.

Nooitmeer was verbaasd dat ze überhaupt in aanmerking kwam voor de prijs, bleek in de uitzending van De Taalstaat. "Het is superbijzonder, een soort van positieve bijvangst. Als ik met het werk van NiNsee bezig ben, kijk ik vooral naar het eindresultaat. Dat er dan zo op de taal gelet wordt, dringt helemaal niet tot mij door."

Maar trots is ze zeker. "Ik word er een beetje stil van. Het is mooi dat mensen goed hebben geluisterd en dat hetgeen ik wil overbrengen toch kennelijk resoneert." Juist als het gaat om slavernij is dat niet altijd even duidelijk, zegt Nooitmeer. "We hebben een gezamenlijk doel. Maar komen we daar wel? Begrijpen mensen het en leg ik het goed uit? Maar laat ik ook ruimte voor de emotie die er ook is? De balans daarin vinden is soms pittig."

De andere twee genomineerden voor de prijs van Taalstaatmeester waren de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en NOS-verslaggever Sander van Hoorn. Vorig jaar kreeg Ruslandcorrespondent Iris de Graaf van de NOS de prijs vanwege haar heldere manier van uitleggen.