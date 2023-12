Klimaatdemonstranten Extinction Rebellion blokkeren snelweg A10

Klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion zijn de snelweg A10 opgegaan in Amsterdam-Zuid. Ze willen daar demonstreren tegen ING, die wat de klimaatactiegroep betreft moet stoppen "met het financieren van klimaatontwrichting". De bank zat tot en met 2014 in een gebouw naast de snelweg.

De gemeente Amsterdam had de actie verboden en wijst erop dat het "onverantwoord" is om op de drukke A10 te demonstreren. Het VU Medisch Centrum ligt ernaast, waardoor de weg een belangrijke route is voor ambulances. Ook is de route een druk knooppunt van en naar de rest van Noord-Holland.

De snelweg is afgesloten door Rijkswaterstaat, omdat er ter hoogte van knooppunt De Nieuwe Meer, vlak bij de plek waar actievoerders zich verzamelden, al demonstranten op de weg waren. Het verkeer wordt via andere routes omgeleid.

Demonstranten zijn op het wegdek gaan zitten: