Klimaatbetogers blokkeren A10, politie grijpt vooralsnog niet in

De gemeente Amsterdam had de actie op deze plek verboden en wijst erop dat het "onverantwoord" is om op de drukke A10 te demonstreren. Het VU Medisch Centrum ligt ernaast, waardoor de weg een belangrijke route is voor ambulances. Ook gaat het om een druk knooppunt van en naar de rest van Noord-Holland.

Klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion zijn de snelweg A10 opgegaan in Amsterdam-Zuid. De actiegroep zette daarvoor zelf het verkeer stil met eigen auto's. De demonstranten voeren actie tegen ING, dat wat de klimaatactiegroep betreft moet stoppen "met het financieren van klimaatontwrichting". Het hoofdkantoor van de bank zat tot en met 2014 in een gebouw naast de snelweg.

Ter hoogte van knooppunt De Nieuwe Meer, vlak bij de plek waar actievoerders zich verzamelden, zette een ander groepje demonstranten hun eigen auto's stil op de snelweg. Volgens een woordvoerder van Extinction Rebellion gebeurde dat "op een gecontroleerde manier".

De politie bevestigt de actie van de demonstranten, maar noemt die wel "levensgevaarlijk voor de actievoerders zelf en andere weggebruikers". Op dat stuk van de snelweg moeten weggebruikers vaak razendsnel wisselen van meerdere rijbanen, zegt de woordvoerder. "Een actiegroep kan het verkeer daar niet zomaar rustig stilzetten."

Door de stilstaande auto's van activisten sloot Rijkswaterstaat een paar honderd meter van de snelweg af, "om levensgevaarlijke situaties te voorkomen". "Je zou dus kunnen zeggen dat deze kleine actiegroep ervoor heeft gezorgd dat de weg over een paar honderd meter werd afgekruist, waardoor de anderen de snelweg konden betreden", zegt een politiewoordvoerder.

"Onwenselijk, gevaarlijk en strafbaar"

Volgens de woordvoerder van Extinction Rebellion deden ze dat omdat "de politie onze demonstratie niet faciliteerde ondanks dat er honderden mensen langs de snelweg stonden". "Natuurlijk hebben we dat niet gefaciliteerd", reageert de politie, "want dit is een verboden actie. Daarom hebben we ook niet besloten om dat alsnog te doen omdat er veel mensen staan."

Politieagenten hebben gekeken welke actievoerders hiervoor verantwoordelijk zijn. "We hebben goed in de gaten wie het zijn en hebben camerabeelden van die club van vijftien mensen." Daarna sloot de groep zich bij de rest aan, iets verderop. "Er is daar een situatie ontstaan die heel onwenselijk, gevaarlijk en strafbaar is. Het is aan het OM om te kijken wat ermee gebeurt."