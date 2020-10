8184 nieuwe coronabesmettingen, 45 meer dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8184 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Gisteren meldde het RIVM nog 8139 nieuwe besmettingen. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 7661 positieve tests per dag gemeld, tegen 5537 een week eerder.

De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Amsterdam, namelijk 717. Ook in Rotterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, respectievelijk 616 en 344.

Verder zijn bij het RIVM 15 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren ging het nog om 28 doden. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 24 doden per dag, tegen 19 doden per dag een week eerder.

Door achterstanden bij de GGD worden doden niet altijd direct doorgegeven. Sommige overlijdens waren dan ook niet afgelopen week, maar zijn afgelopen week pas gemeld bij het RIVM. Het aantal gemelde doden loopt daardoor achter.

In het ziekenhuis liggen momenteel 1652 coronapatiënten, van wie 364 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Gisteren lagen nog 1568 covid-patiënten in het ziekenhuis, dat is een stijging van 84 patiënten.

Catshuisoverleg

Premier Rutte, enkele ministers en RIVM-directeur Van Dissel praten vandaag in het Catshuis weer over de aanpak van de corona-uitbraak. Vorige week zondag kwamen ze daar ook al samen. Dinsdag kondigde het kabinet een gedeeltelijke lockdown aan, door onder meer de horeca voor vier weken te sluiten.

In principe wil het kabinet het effect van deze maatregelen nog even afwachten en worden er deze week geen extra aanscherpingen verwacht. Maar de betrokken ministers hebben wel iedere dag telefonisch contact. De Tweede Kamer is deze week met herfstreces.