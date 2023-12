Vreugdevuren Scheveningen en Duindorp gaan vanavond al aan

De traditionele vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp worden vanavond al aangestoken. Voor de jaarwisseling van morgenavond wordt harde wind verwacht. Daardoor is het niet verantwoord om de houtstapels dan aan te steken, laat de organisatie weten.

Het is het tweede jaar op rij dat de brandstapels een dag eerder worden ontstoken, meldt Omroep West. Ook met de vorige jaarwisseling woei het te hard.

Op 1 januari 2019 liep het volledig uit de hand bij het vreugdevuur op het strand van Scheveningen. Door harde wind ontstond een vonkenregen die vanaf een 49 meter hoge brandstapel het dorp in woei en op verschillende plekken tot brandjes leidde.

Niemand raakte gewond, maar sindsdien gelden voor de vreugdevuren strenge regels. De brandstapels mogen niet hoger meer zijn dan 10 meter. Het publiek wordt op afstand gehouden en als het weer daar aanleiding toe geeft wordt het moment van afsteken vervroegd.

Duizenden toeschouwers

In tegenstelling tot morgenavond, ziet het er voor vanavond goed uit. Er is weliswaar vrij veel bewolking, maar het blijft droog. De wind is zuidelijk en langs de kust vrij krachtig tot krachtig, terwijl voor morgenavond op buien en windstoten tot 70 kilometer per uur wordt gerekend.

Angst dat de vervroegde vreugdevuren tot minder publiek zullen leiden, is er ook niet. Vorig jaar waren er op 30 december duizenden toeschouwers. De vreugdevuren worden ontstoken om 19.00 uur.