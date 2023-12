Veteraan 'Barney' versus wonderkind Littler: één dartssprookje komt ten einde

"Ik ben niet bang voor Michael van Gerwen. Ik was niet bang voor Phil Taylor. En dus ook niet voor een Luke Littler...", kondigt Raymond van Barneveld de clash aan. Het WK darts krijgt vanavond de gedroomde achtste finale tussen de Nederlandse veteraan en het zestienjarige wonderkind uit Engeland, Luke Littler. Beide verhalen schrijven zichzelf: de 56-jarige 'Barney', de gevallen kampioen, op jacht naar zijn eerste wereldtitel in zestien jaar. Tussendoor gevochten met demonen, uit ellende gestopt, teruggekomen en nu nog kanshebber op de heilige graal in het darts. Dan Luke 'The Nuke' (de Atoombom, red.). Twintig dagen na de wereldtitel van Van Barneveld in 2007 geboren. Een tienersensatie. Onbevangen dansend op de hype die is ontstaan in Engeland, terwijl hij WK-geschiedenis schrijft. Hij is de jongste speler die ooit won in Alexandra Palace. In zijn eerste partij noteerde hij met 106,12 punten het hoogste gemiddelde ooit van een WK-debutant. "Deze jongen kan wereldkampioen worden", voorspelde Christian Kist, het eerste slachtoffer van Littler, al. Zinderende finale Zijn faam was hem onder dartsvolgers al vooruitgesneld. Littler zette zichzelf vorige maand op de kaart door zich te kronen tot jeugdwereldkampioen. In een zinderende finale van hoog niveau versloeg hij Gian van Veen. Overal waar Littler zich deze dagen in 'Ally Pally' beweegt, wordt hij omringd door een groep van aanbidders en journalisten. Na drie winstpartijen is de gekte daar. "Hij wordt gehypet", concludeert Van Barneveld dan ook.

Luke Littler - Foto: Getty

Littlers volgers op social media zijn dit WK inmiddels vertienvoudigd en de Arsenal-spelers Declan Rice en Aaron Ramsdale zijn inmiddels trots als zij met het grote dartstalent op de foto mogen. Geen alcohol, wel kebab En dan is er nog de running gag over kebab. Littler mag met zijn zestien jaar natuurlijk nog geen alcohol. Hoe hij dan de winst na zijn eerste partij ging vieren? "Ik trakteer mezelf op kebab", zei de tiener, terwijl het water hem in zijn mond liep. Tijdens het podium-interview na zijn zege in de derde ronde vroeg Littler aan het uitzinnige publiek in 'Ally Pally' of ze zouden willen of hij zichzelf nog een keer op kebab zou trakteren. Het antwoord liet zich raden. Natuurlijk! Zijn woorden bleken weinig waard, want later gaf Littler toe dit keer geen kebab te hebben gehaald, maar zichzelf te hebben getrakteerd op een vette hap in de McDonalds. Mocht Littler het WK winnen, dan heeft een Londense cafetaria hem gratis kebab voor het leven beloofd. "Mensen zeggen dat ik beter ben dan Van Gerwen", vertelde Littler de pers in Alexandra Palace al. "Ik denk dat ik meer talent heb", reageerde Van Gerwen op zijn beurt. "Ik denk dat Raymond hem gaat slopen", voegde hij er nog even aan toe.

Van Barneveld is onder de indruk van de prestaties van de jonge Luke Littler, de volgende tegenstander van de Nederlander in de WK darts. Desondanks verwacht hij wel een overwinning in de volgende ronde. - NOS

"Ik heb dat gevoel ook", stelt Van Barneveld, gevraagd naar de woorden van diens landgenoot. "Maar dan moet het wel beter dan mijn vorige wedstrijd, want anders laat hij me alle hoeken van de zaal zien." Het duel tussen het verleden en de toekomst van het darts wordt voor Littler ook een wedstrijd tegen een van zijn idolen. Al lagen de grootste dagen van 'Barney' al achter hem, toen de jonge Littler de sport serieus begon te volgen. Op X deelt Littler beelden van zichzelf als driejarige, die Van Barneveld probeert te imiteren. "Dertien jaar later speel ik tegen de legende zelf, op het grootste podium van allemaal", schrijft Littler vol ongeloof.