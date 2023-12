Braziliaanse oud-coureur De Ferran op 56-jarige leeftijd overleden

De Braziliaanse oud-coureur Gil de Ferran is overleden aan de gevolgen van een hartaanval. De voormalig Indy 500-winnaar werd 56 jaar oud.

De Ferran was in 1991 en 1992 twee seizoenen actief in de Formule 3. In zijn laatste jaar werd hij kampioen in deze klasse. Daarna stapte hij over naar de Formule 3000, een voorloper van de huidige Formule 2. Daarnaast zegevierde hij tweemaal in de Champ Car World Series.

Indy 500

Bekender is de in Frankrijk geboren Braziliaan van de Indianapolis 500, kortweg Indy 500. De Ferran won de race, die in de Verenigde Staten wordt gezien als de belangrijkste van het jaar, in 2003.

Aan het einde van dat jaar stopte De Ferran met racen. De Formule 1 haalde hij als coureur niet. Na zijn carrière ging hij alsnog aan de slag in de koningsklasse van de autosport, als directeur van BAR-Honda en McLaren.