Opnieuw plofkraak in regio Amsterdam, verdachten spoorloos

Bij een plofkraak vanochtend vroeg van een geldautomaat bij een supermarkt in Amstelveen is grote schade aangericht. Door de explosie werd de pui eruit geblazen en ontstond grote schade aan het interieur.

Ook aan de overkant van de weg werd een winkelpand beschadigd door rondvliegende brokstukken. Niemand raakte gewond. Het is de tweede plofkraak binnen een week in de regio Amsterdam.

Omwonenden zeggen bij AT5 dat ze iets na 04.30 uur drie harde knallen hoorden bij het pand van Ekoplaza aan de Van der Hooplaan. Direct daarna gingen de verdachten ervandoor in een vluchtauto.

Brandend busje

Om 05.10 uur werd een bestelbus brandend aangetroffen onder een viaduct langs de A1, vlak bij restaurant De Witte Bergen in Eemnes. Volgens nog onbevestigde berichten was dat de vluchtauto. Van de verdachten ontbreekt elk spoor. Of zij iets buit hebben gemaakt bij de plofkraak, is onduidelijk.

Paniek

Afgelopen zondag vond ook al rond 04.30 uur een plofkraak plaats bij een geldautomaat bij een supermarkt, toen in Amsterdam-Osdorp. Ook daarbij waren drie knallen te horen. Er ontstond grote schade aan de pui van het gebouw, bij een aantal woningen in de buurt knapten de ruiten. "Het was keihard", reageerde de bewoonster van een pand tegenover de geldautomaat. "Ik ben naar de woonkamer gerend. Ik was in paniek. Ik wist niet wat ik moest doen."