Tegenvallend Feyenoord lijdt puntenverlies tegen Sparta

Feyenoord is in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam niet verder gekomen dan een teleurstellend gelijkspel. Het povere treffen eindigde in 1-1, waardoor de koppositie in het geding is.

De ploeg van Dick Advocaat staat nu op elf punten uit vijf wedstrijden, terwijl Sparta, na de spectaculaire 4-4 tegen AZ, zijn tweede puntje sprokkelde dit eredivisieseizoen.

"Het was een vreemde wedstrijd, met heel veel inzet en slordig voetbal. Dan kan ik wel leven met 1-1", aldus Advocaat. "Het was bij ons een beetje op hoop van zegen. Sparta stond tactisch sterk en deed het goed. Zij hebben geprofiteerd van een minder duel van onze kant."

Bekijk hieronder het volledige interview met Advocaat. Ook Sparta-trainer Henk Fraser komt aan het woord.