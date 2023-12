Na teleurstellende 1.500 meter rest Krol nog één kans op WK-ticket: 'Bittere pil'

Een kwakkelend begin van het seizoen: het lijkt een terugkerend patroon bij Krol. Maar waar hij vorig seizoen zijn vorm tijdens de strijd om de nationale titels plots weer gevonden had, is dat nu nog niet het geval.

"Dit is het tegenovergestelde van euforie", omschrijft hij zijn gevoel, nadat hij met een tijd van 1.45,28 slechts zesde is geworden op de schaatsmijl. Daarmee bleef hij ver verwijderd van de WK-tickets, die zijn weggelegd voor de top drie.

Met gebogen hoofd loopt Thomas Krol richting de kleedkamer. Hij had bij de NK afstanden in Heerenveen willen pieken, maar reed vrijdagavond op de 1.500 meter zelfs een halve seconde langzamer dan bij het wereldbekerkwalificatietoernooi begin dit seizoen.

Het resulteerde in tegenvallende wereldbekerklasseringen: elfde op de 1.500 meter in Japan, negende in China en negende in Noorwegen.

Maar de techniek is bij de Nederlandse kampioenschappen niet meer het probleem, volgens Krol. "De afgelopen weken schaatste ik beter dan ik het hele seizoen had gedaan. Ik had er ook echt vertrouwen in dat het technisch weer goed liep, dus dat was het in mijn ogen niet. Heel gek..."

Vertrouwen

De nummer twee van de olympische 1.500 meter in Peking zag een zesde plaats bij de NK dan ook niet aankomen. "Ik voelde me goed, beter dan ik me het hele jaar gevoeld had. Als ploeg (Jumbo-Visma, red.) hebben we ook echt supergoed getraind. Ik voelde me fit en reed donderdag een goede 500 meter, dus had er best wel veel vertrouwen in."

De eindconclusie is volgens Krol dat "het er gewoon niet in zat". "Het is niet goed genoeg. En niet een klein beetje, maar helemaal niet... Ik heb er zo 1-2-3 niet echt een verklaring voor, behalve dat ik de energie niet had."