Stewart ziet hoe alles samenvalt bij PSV: 'Insteek om deze groep bij elkaar te houden'

Earnest Stewart klonk in september al behoorlijk opgewekt toen hij de balans opmaakte van de eerste transferzomer onder zijn leiding als directeur voetbalzaken van PSV. Maar dat de Eindhovenaren maanden later er sportief zo goed voor zouden staan? "Nee", zegt hij heel eerlijk. Dat had Stewart niet verwacht. PSV sloeg na het vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij in mei een nieuwe weg in door Peter Bosz aan te trekken. De ervaren trainer drukte gelijk zijn stempel en transformeerde PSV de voorbije maanden tot een aanvalsmachine zoals die in Eindhoven niet vaak is vertoond. Het heeft ervoor gezorgd dat PSV een uitmuntend kerstrapport presenteerde: geen puntenverlies na zestien eredivisiespeelronden, de eerste overwintering in de Champions League sinds 2015/2016 én spelers die zich dit seizoen aantoonbaar hebben verbeterd. 'Voor ons had die winterstop niet gehoeven' "Het mag duidelijk zijn dat we heel tevreden zijn over wat zich momenteel afspeelt bij ons. Het is nu winterstop, maar voor ons had het niet gehoeven", vertelt Stewart lachend. De 53-jarige Amerikaan, die in maart bij PSV in dienst trad, vertelde eerder nog dat hij zichzelf drie transferperiodes de tijd gaf om zijn ideale selectie samen te stellen. Stewart moet concluderen dat hij inmiddels goed op weg is. "Je hebt vooraf natuurlijk een idee hoe je zou willen spelen, maar dat het dan ook allemaal tot uiting komt... Dit zijn wel dingen waar je van droomt. Als je ziet hoe we de wedstrijden spelen en hoe we die winnen, dan mag je zeker tevreden zijn."

De directeur voetbalzaken analyseert de uitmuntende eerste seizoenshelft van de club uit Eindhoven, die zich koploper van de eredivisie mag noemen. - NOS

De reden voor het succes in Eindhoven is vooral een mix van kwaliteit en ervaring die nu in de selectie aanwezig is, met de eveneens ervaren Bosz als grote architect. Om bij dat eerste te beginnen: PSV haalde deze zomer met Noa Lang, Jerdy Schouten, Sergiño Dest, Hirving Lozano en Malik Tillman spelers die het elftal duidelijk sterker hebben gemaakt, zo hebben hun prestaties tijdens de eerste seizoenshelft uitgewezen. Naast die kwaliteitsinjectie maakten ook talentvolle spelers zoals Ismael Saibari, Johan Bakayoko en Yorbe Vertessen een enorme ontwikkeling door en ze waren bovendien soms al doorslaggevend voor het elftal van trainer Bosz (alle drie ook scorend in de Champions League). In elke linie ervaring Ten tweede herbergt PSV, minstens zo belangrijk, in elke linie veel ervaring. Neem bijvoorbeeld doelman Walter Benítez, verdediger André Ramalho, middenvelder Schouten en spits Luuk de Jong. Het zijn allemaal ervaren voetballers die het nodige hebben meegemaakt, ook in andere grote voetbalcompetities. Dat laatst geldt ook zeer zeker voor Bosz. De trainer probeert zijn selectie voortdurend met beide benen op de grond te houden en wenst nog lang niet van een landstitel te spreken. "Vanaf het begin was het gevoel bij Peter goed en was er voor ons maar één kandidaat die het moest gaan doen. Met alles wat hij al heeft laten zien en wat wij graag willen zien, kun je zeker stellen dat het een uitstekende match is", stelt Stewart. Kortom, alles lijkt bij PSV nu op het juiste moment samen te komen waardoor de club er nu zo goed voorstaat.

Jerdy Schouten blijkt dit seizoen qua transfer een schot in de roos voor PSV - Foto: Pro Schouten

Is er voor Stewart tijd om in de winterstop gas terug te nemen? Dat zeker niet. Waar wordt gepresteerd, daar groeit ook de interesse van Europese topclubs in spelers. In Eindhoven weten ze nog maar al te goed hoe het twaalf maanden geleden ging, toen Cody Gakpo (Liverpool) en Noni Madueke (Chelsea) in de winterstop werden verkocht. Met name de transfer van Gakpo was toen noodzakelijk om de financiële huishouding van PSV op orde te houden. In zo'n onwenselijke situatie zit de club, mede dankzij de Champions League-inkomsten, nu niet meer. 'Groep bij elkaar houden' Stewart heeft vooralsnog geen concrete aanwijzingen dat een club op één van zijn spelers zit te azen. "In de wandelgangen hoor je wel dat onze spelers in trek zijn, maar onze insteek is om deze groep bij elkaar te houden", zegt hij.

Earnest Stewart, de directeur voetbalzaken van PSV, spreekt de ambitie uit om tijdens de wintertransferperiode de selectie van de eredivisiekoploper bij elkaar te houden. - NOS