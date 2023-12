Mensen geëvacueerd door grote brand in buurt van vuurwerkopslag Driebergen

In Driebergen zijn 36 inwoners geëvacueerd vanwege een grote brand. Die is aan het eind van de nacht ontstaan in een wasserij aan de Kleinloolaan. De brand is overgeslagen naar een bouwmarkt, waar de vlammen metershoog het pand uit slaan, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

Naast de brandende panden ligt ook een vuurwerkopslag. Enige tijd dreigden de vlammen over te slaan naar die opslag, maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen, meldt de veiligheidsregio. Aan de overkant van de straat ligt een woonwijk, waarvandaan inwoners uit voorzorg zijn geëvacueerd vanwege de rookontwikkeling en vanwege het vuurwerk. Zij worden opgevangen in een hotel in de buurt. Het is onduidelijk wanneer ze weer naar huis mogen.

Volgens de veiligheidsregio wordt de bouwmarkt als verloren beschouwd. Een woordvoerder zegt dat er niet genoeg water is om de brand helemaal te kunnen blussen. Twee pelotons van de brandweer en een grootwatertransport zijn opgeroepen om dat te ondervangen. Het beschikbare water is ingezet om de vlammen weg te houden van de vuurwerkopslag.

Bekijk hier de eerste beelden van de brand: