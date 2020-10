Clubarts Feyenoord: 'Slechts 5 positieve tests op 13.000 supporters'

Casper van Eijck, clubarts van Feyenoord, kwam eind september met een ambitieus onderzoek om aan te tonen dat het mogelijk is om voetbalwedstrijden met veel fans op een veilige manier te organiseren, zonder dat dat direct tot meer coronabesmettingen leidt.

Toch moest zijn plan na één wedstrijd (Feyenoord-FC Twente, met 13.000 uitbundige toeschouwers op de tribune die van premier Mark Rutte 'hun bek moesten houden') al op pauze worden gezet.

Aangezien er twee dagen later ook nog eens werd besloten om voorlopig geen supporters toe te laten bij voetbalwedstrijden, ontbreekt er nu een belangrijke factor in het onderzoek: de toeschouwers. Toch is de clubarts hoopvol over de eerste resultaten.