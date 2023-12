Wekdienst 30/12: Al carbidschieten in Biblebelt • 'Grote drie' in actie in Hulst

Goedemorgen! Vandaag mogen mensen in sommige christelijke gemeenten al carbidschieten en in het Zeeuwse Hulst rijden de veldrijders de elfde wereldbekerwedstrijd van het het seizoen.

Eerst het weer: Vanochtend is het droog met vooral in het noorden zon. Gedurende de dag raakt het geleidelijk bewolkt. 's Middags valt af en toe motregen bij 8 tot 10 graden. Oudejaarsdag verloopt een stuk natter met ook meer wind uit het zuidwesten. Het is dan 9 graden. 2024 begint wisselvallig en vrij zacht.