Republikeinse gouverneur houdt transwet van eigen partij tegen

Gouverneur Mike DeWine van Ohio heeft een veto gebruikt om een wet van zijn eigen Republikeinse partij tegen te houden. De wet verbiedt hormoonbehandelingen en puberteitsblokkers voor kinderen die van geslacht willen veranderen, maar volgens DeWine kan zo'n verbod levens kosten.

"Het gaat mij om het beschermen van mensenlevens. Ik heb van veel ouders gehoord dat hun kind er niet meer zou zijn geweest als het niet behandeld zou zijn. Ook vertelden volwassenen me dat zij als tiener zonder deze zorg een eind aan hun leven zouden hebben gemaakt."

DeWine is wel van plan operatieve geslachtsveranderingen toe te staan voor volwassenen. Ook wil hij dat proces in zijn staat beter reguleren en monitoren. De 76-jarige DeWine is bezig aan zijn laatste termijn als gouverneur.

Heet hangijzer

Hoe er moet worden omgegaan met kinderen die van geslacht willen veranderen is een heet hangijzer in de Amerikaanse politiek. Een transitie verloopt makkelijker als de puberteit nog niet is begonnen, maar conservatieve politici vrezen dat kinderen nog te jong zijn om de gevolgen van zo'n ingreep te overzien. In enkele jaren hebben twintig staten daarom wetgeving aangenomen die deze zorg verbiedt of beperkt.

DeWine heeft de afgelopen tijd gesproken met medici, ouders en trans personen om een weloverwogen keuze te kunnen maken over de wet. Volgens hem zijn beide kampen ervan overtuigd dat ze het beste met de kinderen voor hebben.

"Uiteindelijk is deze moeilijke beslissing niet aan de overheid. Het is niet aan Ohio, maar aan de mensen die het meest van deze kinderen houden, de ouders. De ouders die het kind hebben opgevoed, de lijdensweg ervan hebben meegemaakt en zich elke dag erom bekommeren."

"Lafaard"

Voorstanders van de wet zeggen noemen DeWine een lafaard en menen dat hij zich in de luren heeft laten leggen door tegenstanders. "Mike DeWine heeft Ohio in de steek gelaten en onze kinderen gaan daar de prijs voor betalen", oordeelt een partijgenoot.

De ouders van Astrid Burkle, een 10-jarig trans meisje, zijn juist voorzichtig positief. "We zijn opgelucht, maar er is al veel schade aangericht aan onze gemeenschap, aan gezinnen zoals wij", zegt haar vader. "En we beseffen dat de zaak nog niet is afgedaan."

Dat klopt, want de Republikeinse partij is groot genoeg om het veto van DeWine weg te stemmen. Of dat ook gaat gebeuren is nog onduidelijk.