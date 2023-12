Minder illegaal vuurwerk gevonden dan in eerdere jaren

Zulke grote vangsten waren er niet dit jaar. Wel onderschepte de politie regelmatig vuurwerk in Nederlandse woningen en auto's, zoals deze week nog een bestelbus met 2100 kilo. De totale hoeveelheid in beslag genomen vuurwerk is ongeveer hetzelfde als in de jaren voor corona.

Die jaren deed de politie net over de grens in Duitsland grote vuurwerkvangsten. In bunkers lagen grote hoeveelheden vuurwerk opgeslagen, volgens justitie bestemd voor de illegale markt in Nederland.

In totaal nam de politie dit jaar ruim 60.000 kilo vuurwerk in beslag in Nederland. In 2022 was dat 110.000 kilo en het jaar ervoor zelfs 205.000 kilo.

De politie heeft dit jaar veel minder illegaal vuurwerk in beslag genomen dan anders. Dat komt vooral omdat er geen megavangsten zijn gedaan, zoals in de afgelopen jaren.

De politie vindt nog altijd veel zogeheten flashbangers met het in Nederland verboden flitspoeder. "De Cobra 6 is nog steeds mateloos populair, net als anders zwaar knalvuurwerk", constateert een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. "We treffen met regelmaat handelshoeveelheden aan."

Zulk zwaar knalvuurwerk wordt niet alleen afgestoken rond de jaarwisseling, maar ook veel gebruikt door criminelen om aanslagen mee te plegen. Dit jaar was het aantal explosies in Nederland extreem hoog. Veel aanslagen op huizen en andere panden worden gepleegd met zwaar vuurwerk.

"We denken niet zozeer dat er méér vuurwerk in omloop is, maar merken wel dat het anders wordt gebruikt", zegt een woordvoerder van de politie. "We zien duidelijk dat vuurwerk een criminele verschijningsvorm heeft gekregen."

Gezien het enorme aantal explosies lijkt de hoeveelheid in beslag genomen vuurwerk achter te blijven, maar de politie benadrukt dat de meting in kilo's niet het hele verhaal vertelt. "Veel van onze aandacht is gericht op Cobra's en andere explosieven, maar die leggen letterlijk niet het meeste gewicht in de schaal."

Vorig jaar vond de politie 47.000 stuks zwaar knalvuurwerk. Exacte getallen van dit jaar zijn er nog niet.

Telegram-groepen

De politie zegt zich te richten op alle lagen van de illegale vuurwerkhandel: de top die grote hoeveelheden knalvuurwerk importeert, tussenhandelaren die rondrijden met busjes vol vuurwerk en de kleinschaliger handel online en op straat.

Volgens het OM lag de focus dit jaar ook op het frustreren van de markt door Telegram-groepen te verstoren waar in vuurwerk werd gehandeld. Zo haalde de politie vorige maand nog vier groepen offline met in totaal 9000 leden.

De beheerder van deze groepen was volgens de politie minderjarig. Via zijn telefoon nam de politie de groepen over en werd een waarschuwing verstuurd naar alle leden om geen illegaal vuurwerk te kopen.

Al jaren pleit de politie voor een Europees verbod op zwaar vuurwerk, maar tot nu toe zonder succes. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil proberen het onderwerp volgend jaar opnieuw op de agenda te krijgen.