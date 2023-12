Bijdrage van oud-premier Truss leidt tot kritiek op Britse lintjesregen

De eindejaarslintjesregen in het Verenigd Koninkrijk is dit jaar iets minder feestelijk dan gebruikelijk. Er zijn felicitaties voor laureaten als zangeres Shirley Bassey, regisseur Ridley Scott en Game of Thrones-actrice Emilia Clarke, maar er klinkt ook kritiek omdat oud-premier Liz Truss personen mocht uitkiezen om te eren.

Truss was vorig jaar september en oktober premier voordat ze het veld moest ruimen vanwege onenigheid over haar financieel beleid. Hoewel ze in een recordtijd van 49 dagen plaats moest maken voor Rishi Sunak, gunt haar opvolger haar wel een resignation honours list. Traditioneel gebruikt de vertrekkende premier die om medestanders te bedanken met onderscheidingen of adellijke titels.

Oppositiepolitici hadden Sunak opgeroepen dit keer af te zien van dat gebruik, omdat Truss smadelijk kort premier was en het land bovendien in chaos had achtergelaten. "Een onderscheiding verdien je door je inzet voor de maatschappij, niet voor dit soort flaters", meent Labour-parlementslid Jonathan Ashworth.

"De schaamteloosheid van Truss om haar handlangers te belonen voor deze puinhoop wordt alleen overtroffen door de slapheid van Sunak dat hij het niet tegenhoudt", vult Liberaal-Democraat Daisy Cooper aan. "De hele lintjesregen wordt hierdoor in diskrediet gebracht."

Opmerkelijke timing

Truss koos ervoor om acht vertrouwelingen te eren. Zo benoemt ze een donateur, een topadviseur en een Brexit-campagneleider tot het Hogerhuis, mag partijgenoot Jackie Doyle-Price zich 'Dame' noemen en zijn er lagere onderscheidingen voor andere medewerkers. Opvallend is dat er geen prominente kabinetsleden zijn gekozen, zoals de geplaagde minister van Financiën Kwarteng.

In een verklaring heeft Truss het over "voorvechters voor conservatieve waarden als vrijheid, een beperkte overheid en een trots en soeverein Groot-Brittannië". Ze hamert erop dat het maar om een "bescheiden lijst gaat"; zo was Boris Johnsons groep vijf keer groter.

Britse media wijzen erop dat Truss' onderscheidingen op een opmerkelijk moment openbaar gemaakt worden: de lijst zou al maart opgesteld zijn, maar wordt nu tijdens het kerstreces gepresenteerd.

Bovendien worden de namen tegelijk bekendgemaakt met de New Years Honours, de jaarlijkse lijst waarmee dit keer 1227 Britten worden geëerd. Een regeringswoordvoerder ontkent dat voor dit moment is gekozen om de aandacht af te leiden van Truss' bijdrage. Volgens Downing Street was het gewoon nodig zolang te wachten om alle controles goed uit te voeren.

Companion of Honour

Bassey, Scott en Clarke staan allemaal op de reguliere eindejaarslijst. Bassey is benoemd tot Companion of Honour, de meest selecte eretitel die koning Charles kan toekennen omdat er slechts 65 leden kunnen zijn die allemaal voor het leven worden benoemd. Clarke werd samen met haar moeder geëerd voor hun liefdadigheid in de zorg na een hersenbloeding.

Andere onderscheidingen zijn er voor jurylid Paul Hollywood uit het Britse origineel van Heel Holland Bakt, Engeland-voetbalsters Earps, Bright en Hemp, en oprichter Michael Eavis van het Glastonbury Festival. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Javid wordt geridderd.

Behalve prominente Britten zijn ook alledaagse vrijwilligers uitgekozen, zoals de oudste op de lijst, collectant Jill Gladwell (97), en de jongste ooit, de 9-jarige Tony Hudgell. Hij werd als baby zo zwaar mishandeld door zijn ouders dat hij beide benen verloor. Hij strijdt er nu voor om andere kinderen te beschermen tegen huiselijk geweld.