Almere sluit vier woningen na explosies

De gemeente Almere sluit vier woningen vanwege een reeks explosies. Het gaat om een woning aan de Kornwierde in Almere Haven waar al meerdere incidenten waren en drie andere die preventief worden gesloten.

In de nacht van donderdag op vrijdag ging er zwaar vuurwerk af bij de woning aan de Kornwierde. De dag erna werd er opnieuw een explosief aangetroffen bij het pand. Dat kon door de Explosieven Opruimingsdienst onschadelijk worden gemaakt. Buren moesten daarvoor hun huis uit.

Naast deze woning gaan ook panden in de Roemeniëstraat, de Moldaviëstraat en de Willem Barentzsroute dicht, in het stadsdeel Almere Poort. Burgemeester Bosch zegt in een verklaring niet waarom ze ook hier ingrijpt.

Ook op andere plekken in Almere vonden de afgelopen dagen explosies plaats, zoals op de Bolacaciahof, het Freyjaplantsoen en de Valetaweg. De politie heeft zeker drie personen aangehouden, twee 16-jarigen en een man van 33 uit Rotterdam. Op zes plekken in de stad zijn extra bewakingscamera's opgehangen.