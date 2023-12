Scherpe kritiek op Rusland in Veiligheidsraad na grote aanval op Oekraïne

De Verenigde Naties en meerdere landen hebben in de Veiligheidsraad scherpe kritiek geuit op Rusland na de dodelijke aanval van gisteren op Oekraïne. In de grootste luchtaanval sinds het begin van de oorlog kwamen zeker 31 burgers om het leven en raakten er meer dan 150 gewond.

"In plaats van vrede te brengen heeft Poetin in deze kersttijd gekozen voor een ongekend grote aanval met drones en raketten op een ander lid van de VN", zei de Amerikaanse vertegenwoordiger Kelley. Hij sprak verder van een gruwelijke aanval op burgerdoelen.

Ook de woordvoerder van VN-chef Guterres veroordeelde in de Veiligheidsraad de aanval. "Weer worden de Oekraïners gedwongen tijdens de feestdagen beschutting te zoeken, puin te ruimen en hun doden te begraven in de vrieskou." De VN betreurt het dat 2023 "eindigt zoals het begon".

Zwartepieten

Rusland lanceerde afgelopen nacht een grootschalige aanval op meerdere plekken door heel Oekraïne. Ruim 150 projectielen werden er afgeschoten, zowel drones als ballistische munitie en kruisraketten. De aanval veroorzaakte veel schade: onder meer ziekenhuizen, scholen en winkels werden geraakt.

De Russische ambassadeur Nebenzja verwierp de veroordelingen in een lang betoog. Hij zei dat zijn land alleen militaire doelen heeft aangevallen en dat het Oekraïense luchtafweergeschut de schade aan civiele gebouwen had veroorzaakt door Russische raketten uit de lucht te schieten. Verder herhaalde hij het standpunt dat Rusland uit zelfverdediging handelt.

"Oekraïne is niets anders dan een huurlingenleger in handen van het Westen, dat Rusland zoveel mogelijk schade moet berokkenen. Daar is het de westerse bondgenoten om te doen, ze geven niets om de levens van gewone Oekraïners." Hij voegde eraan toe dat westerse steun "de doodstrijd van het regime verlengen, maar niet voorkomen".

China terughoudend