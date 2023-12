Keulen blijft bedacht op aanslag met oud en nieuw

"Ik weet dat het er verontrustend kan uitzien," zei politiecommandant Martin Lotz over de zwaar bewapende politiemacht in kogelwerende vesten, "maar juist op deze manier kunnen we vreedzaam feestvieren".

Op tweede kerstdag werd in Wesel een verdachte opgepakt die iets met de dreiging te maken zou hebben. Het gaat om een 30-jarige man uit Tadzjikistan. Nadere details heeft de politie nog niet over hem naar buiten gebracht, maar volgens Duitse media gaat het om een moslimextremist.

Bezoekers bedankt

Burgemeester Reker zei te hopen dat de nieuwjaarsfeesten niet worden vergald door de dreiging. Ze bedankte iedereen die ondanks de dreiging het stadscentrum of de kathedraal bezocht heeft de afgelopen dagen. "We mogen ons niet laten intimideren." Het kerkbestuur heeft buiten de kerk een plek ingericht waar bezoekers alsnog een kaarsje kunnen branden.

Ook bedankte ze agenten die de feestdagen niet bij hun gezin kunnen doorbrengen. "Veel van onze agenten hadden zich Kerstmis en oud en nieuws anders voorgesteld dan met 12-uursdiensten," beaamde de politiecommissaris, "maar we moesten de dreiging serieus nemen".

Ook elders in Europa werd rekening gehouden met aanslagen in kersttijd. Zo werden in Oostenrijk drie mensen aangehouden en zouden ook kerken in Wenen en Madrid mogelijke doelwitten zijn. Frankrijk neemt rond de jaarwisseling vergaande veiligheidsmaatregelen en zet naast 90.000 agenten en gendarmes ook 5000 militairen in wegens "de zeer grote terreurdreiging".