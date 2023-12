Argentinië wordt toch geen BRICS-land, besluit president Milei

Argentinië treedt toch niet toe tot het economische samenwerkingsverband van BRICS-landen. Het land zou met vijf andere landen vanaf 1 januari mee gaan doen, maar de nieuwe president Milei zegt dat hij het besluit van zijn voorganger terugdraait.

Het samenwerkingsverband van groeiende economieën begon in 2006 als BRIC, naar de beginletters van Brazilië, Rusland, India en China. De initiatiefnemers wilden internationaal tegenwicht bieden aan de VS en Europa door samen te werken met landen in dezelfde fase van economische ontwikkeling.

Na een aantal jaar trad Zuid-Afrika al toe tot het overleg en vanaf volgend jaar zouden naast Argentinië ook Egypte, Iran, Ethiopië, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten lid worden. Daarmee groeit de invloed van de BRICS verder: momenteel vertegenwoordigt het samenwerkingsverband al 40 procent van de wereldbevolking en een kwart van de wereldeconomie.

'Andere koers'

In een officiële brief heeft Milei aan de BRICS-leiders laten weten af te zien van lidmaatschap. Hij zegt dat het nu niet het geschikte moment is.

Milei voert een totaal andere koers dan zijn centrum-linkse voorganger Fernández. Hij is voor verregaande deregulering van de economie, invoering van de dollar en het terugbrengen van overheidsinvloed. In de brief geeft hij aan dat hij ook met zijn buitenlandpolitiek "enorm afwijkt van de vorige regering". Zo wil hij juist toenadering tot de VS.

Toch benadrukt Milei in de brief ook dat hij de banden met BRICS-landen wil aanhalen. Hoewel hij niet officieel wil toetreden tot de organisatie, staat hij open voor betere handelsbetrekkingen en meer investeringen. Dat is belangrijk voor de pas verkozen Milei, omdat zijn land met een slepende economische crisis kampt.