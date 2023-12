'Bijna naakt'-feest levert Russische influencer boete op

De gastvrouw van een feest in Moskou met het thema 'Bijna Naakt' heeft van de rechter een boete gekregen van 100.000 roebel, iets meer dan 1000 euro. De populaire actrice, presentatrice en influencer Anastasia Ivlejeva had eerder al in tranen haar excuses aangeboden voor haar rol in de ophef. Het feest werd anderhalve week geleden georganiseerd in een nachtclub in de Russische hoofdstad. Bekende gezichten uit de Russische entertainmentwereld werden uitgedaagd zo schaars mogelijk gekleed te verschijnen. Dat betekende ondergoed of doorschijnende kleding, rapper Nikolaj Vasiljev droeg alleen een strategisch geplaatste sok. Toen beelden van het feest naar buiten kwamen, werd er schande over gesproken, omdat het bacchanaal zeker in oorlogstijd als ongepast werd gezien. Onder de critici waren conservatieve politici en bloggers die de standpunten van het Kremlin uitdragen. Op beelden was te zien hoe het er op het feest aan toeging:

Een feest in Moskou met als thema 'bijna naakt' heeft voor veel ophef gezorgd bij Russische politici en voorstanders van de oorlog in Oekraïne. Die noemen het 'homopropaganda' en ongepast in oorlogstijd. Meerderen gasten hebben hun excuses aangeboden. - NOS

Veel van de prominente aanwezigen gingen publiekelijk door het stof. Ivlejeva zei dat ze betreurde dat "het uit de hand is gelopen" en beloofde het geld dat ze met de kaartverkoop had verdiend aan goede doelen te schenken. Zangeres Lolita Miljavskaja verdedigde zich door te zeggen dat het een zwaar jaar was geweest en iedereen wat stoom wilde afblazen. "Maar het viel verkeerd." De populaire zanger Filipp Kirkorov bezwoer dat hij niet had geweten wat voor soort feest het was. "Er zijn momenten dat je een verkeerde deur binnen loopt", was zijn verweer. "Ik ben vertrokken." De excuses konden sancties tegen de feestgangers niet voorkomen. Miljavskaja zegt dat er optredens zijn afgezegd en Ivlejeva verdween als gezicht van een telecombedrijf. Ook zou overhaast de oudjaarsprogrammering zijn aangepast, om in ongenade gevallen artiesten van de buis te houden. Kous nog niet af Daarnaast lopen er verschillende rechtszaken over het feest. Rapper Vasiljev werd vanwege zijn sok-outfit al veroordeeld tot een boete van 200.000 roebel en 15 dagen cel, vanwege wangedrag en 'homopropaganda'. Ivlejeva had voor haar aanklachten vijf jaar cel kunnen krijgen maar komt er dus vanaf met een boete. Toch is voor Ivlejeva de kous nog niet af met haar boete: boze burgers hebben haar aangeklaagd voor morele schade en eisen dat ze 10 miljoen euro schadegeld overmaakt naar een oorlogsfonds dat de strijd in Oekraïne ondersteunt. Daarover doet de rechter later uitspraak.