Koploper Inter verspeelt tegen Genoa en Strootman twee dure punten

Inter Milan heeft de uitwedstrijd in de Serie A bij Genoa niet kunnen winnen. Het werd 1-1. Kevin Strootman begon in de basis bij de thuisploeg, terwijl Denzel Dumfries en Davy Klaassen pas laat in de tweede helft mochten invallen bij Inter. Hun ploeggenoot Stefan de Vrij kreeg geen speeltijd.

Inter blijft eerste op de ranglijst van Italië, maar kan concurrent Juventus morgenavond dichterbij zien komen. Die ploeg speelt dan de topper tegen AS Roma. Juventus kan met een overwinning het verschil met de koploper verkleinen tot twee punten.

Gelijkmaker in blessuretijd

Inter had in de eerste helft geen overwicht, maar toonde zich wel zeer gevaarlijk voor het doel van Genoa. In de 43ste minuut resulteerde dit in een doelpunt van Marko Arnautovic. De Oostenrijker, die in zomer op het EK tegen Oranje kan spelen, schoot makkelijk binnen nadat de bal terugkwam van de paal.

Toch slaagde Genoa er in om nog voor het rustsignaal gelijk te maken. Het spel werd tijdelijk stilgelegd nadat Genoa-fans vuurwerk hadden afgestoken, waardoor de scheidsrechter besloot om negen minuten blessuretijd toe te voegen.

In de zevende minuut van de extra tijd wist verdediger Radu Dragusin de bal keurig binnen te koppen uit een hoekschop: 1-1.