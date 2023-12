Kerstmarkt in Gemeentegrot Valkenburg trekt recordaantal bezoekers

Nog nooit bezochten zoveel mensen de kerstmarkt in de Valkenburgse Gemeentegrot als dit jaar. In zeven weken tijd kwamen 200.000 mensen op de markt af, laat de gemeente Valkenburg aan de Geul weten. Dat aantal zal waarschijnlijk nog iets oplopen; morgen is de kerstmarkt voor het laatst open.

Wethouder Kevin Rouwette is trots op het bezoekersaantal. De Limburgse stad heeft zich met het record volgens hem op de kaart gezet als kerststad. Hij benadrukt dat het ondanks het slechte weer ook bij de attracties en standhouders boven de grond druk was.

Vorig jaar trok de kerstmarkt in de Gemeentegrot ook al een recordaantal bezoekers. Toen werden 180.000 tickets verkocht. Dat record is dit jaar dus ruimschoots verbroken.

De naburige Fluweelen Grot beleefde eveneens het beste seizoen ooit. Volgens dagblad De Limburger trok de markt dit jaar zo'n 150.000 bezoekers.

Veiligheid

De veiligheidsmaatregelen rond de kersmarkt werden deze maand opgeschroefd vanwege het verhoogde dreigingsniveau. Burgemeester Daan Prevoo riep mensen op drukte te mijden en het liefst op een doordeweekse dag te komen.

"We zetten extra in op waakzaamheid, alertheid en veiligheid. We willen meer mensen inzetten bij kwetsbare punten. Ook gaan we de politie vragen om extra politievrijwilligers in te zetten, om meer ogen op straat te krijgen.", zei hij destijds tegen 1Limburg.