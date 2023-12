Van Gerwen dendert door naar kwartfinales op WK, gunt ook Bunting geen set

De jacht van Michael van Gerwen op zijn vierde wereldtitel gaat door. 'Mighty Mike' won vrijdagavond in de eerste achtste finale van het WK in Londen met 4-0 van de Engelsman Stephen Bunting.

"Geef me Bunting!", zei Van Gerwen vooraf. Met een balans van elf overwinningen in de laatste twaalf duels met de als achttiende geplaatste Brit mocht de Brabander, nummer 2 van de plaatsingslijst, vol vertrouwen uitkijken naar de dertiende confrontatie. Die ene nederlaag was wel in februari van dit jaar.

In de eerste set in het Alexandra Palace wonnen beide darters met gemak hun eigen leg en ging de winst met 3-2 naar de aan de wedstrijd begonnen Van Gerwen.

In de tweede set doorbrak de Brabander dat patroon en plaatste hij met dubbel-acht een snelle break, meteen gevolgd door een break van de Brit.