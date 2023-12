Kok sprint met twee bijna identieke 500 meters naar titel, Leerdam en Fledderus naar WK

Femke Kok heeft als wereldkampioen gedaan wat men eigenlijk wel van haar verwachtte: nationaal kampioen worden op de 500 meter. Over twee races was ze sneller dan nummer twee Jutta Leerdam en Marrit Fledderus. Het is de derde nationale titel voor Kok op de 500 meter.

Kok won allebei de races die op dag twee van de Daikin NK afstanden in Heerenveen werden gereden. De eerste ging in 37,33, de tweede in 37,32. In beide races opende Kok in 10,44. Sprints uit het boekje, alsof het nauwelijks moeite kostte.

'Stabiele ritten'

"Dat is wel heel toevallig inderdaad", zei de nationaal kampioen, die blij was met de twee "stabiele" ritten. "De eerste 300 meter ging echt heel erg goed. Toen was het jammer dat ik een missertje maakte in de laatste binnenbocht. Ik had best wel een slippertje, dat was wel even spannend. Maar ik dacht alleen maar: corrigeren, kop erbij en niet meer risico's nemen."