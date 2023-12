Biden wil meer geld naar Oekraïne na aanval: 'Poetin moet gestopt worden'

De grootschalige Russische aanval op Oekraïne van vanochtend laat zien dat president Poetin nog altijd vol overtuiging oorlog voert, zegt de Amerikaanse president Biden. "Hij moet gestopt worden." Daarom vindt Biden dat de Amerikaanse politiek onmiddellijk in actie moet komen en meer steun naar het land moet sturen.

"Het is een grimmige herinnering voor de wereld dat na bijna twee jaar van verwoestende oorlog Poetins doelen ongewijzigd blijven. Hij wil Oekraïne vernietigen en het volk onderwerpen. Als dictators en autocraten de kans krijgen om tekeer te gaan in Europa, neemt het gevaar toe dat de Verenigde Staten direct worden meegesleurd."

Miljarden

Biden wil voor tientallen miljarden aan economische en militaire steun naar Oekraïne sturen. Republikeinen in het Congres houden dat steunpakket tegen. Zij willen in ruil voor de steun meer geld voor grensbewaking in eigen land.

Rusland heeft Oekraïne in de vroege ochtend bestookt met een groot arsenaal aan wapens. Volgens de Oekraïense luchtmacht is het de grootste luchtaanval sinds het uitbreken van de oorlog. Bij de aanval kwamen zeker dertig mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond.