Koning Charles geeft toestemming voor begrafenis kind op oude begraafplaats

Koning Charles heeft toestemming gegeven om een jongen te laten begraven op een begraafplaats waar al 168 jaar niemand meer begraven is.

De 7-jarige William Brown kwam 6 december om het leven toen hij werd aangereden door een auto in Folkstone, een kustplaats op zo'n 2 uur rijden vanaf Londen. Zijn ouders wilden hem laten begraven naast een kerk die dichtbij zijn school lag, maar sinds een bevel van een adviesorgaan van de Britse vorst (de privy council) in 1855 mag daar niemand meer begraven worden.

Uitzondering

De ouders hadden het adviesorgaan verzocht om een uitzondering te maken, maar het orgaan komt slechts één keer per maand samen. Bovendien meldden de ouders dat hun werd verteld dat de raad pas in februari de zaak zou behandelen. "Dat zou betekenen dat ik mijn zoon pas in maart volgend jaar kan begraven, als het verzoek al wordt goedgekeurd", schreef de moeder in een emotionele brief aan koning Charles.

De vrouw reisde op 25 december naar Sandringham House, een landgoed van de koninklijke familie op zo'n 2 uur rijden van Folkstone, meldt onder meer Kent Online. Daar gaf ze de brief af aan een beveiliger van de koning. In de brief stond onder meer "Ik kan de gedachte niet verdragen dat mijn kind zo lang alleen en koud in het mortuarium ligt. Het doet pijn dat hij eerste kerstdag alleen moet doorbrengen."

Bevestiging

Vandaag kregen de ouders te horen dat de koning heeft besloten dat William begraven mag worden bij de kerk. "Het behaagt ons dat Zijne Majesteit de Koning op advies van de Privy Council toestemming heeft gegeven om de familie te ondersteunen in deze tragische omstandigheden", zegt een woordvoerder van de raad.

De vader van jongen zegt tegen Kent Online dat hij opgelucht is. "Het was zeer emotioneel en we zijn vereerd dat de koning deze beslissing voor onze zoon heeft genomen." Volgens hem hield de jongen van geschiedenis en zou hij het prachtig hebben gevonden om op deze manier onderdeel te zijn van een besluit van de koning.