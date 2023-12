Kiptum wil in marathon Rotterdam onder magische grens van twee uur lopen

Marathonloper Kelvin Kiptum heeft een geweldig jaar achter de rug. In oktober verbrak de Keniaan in pas zijn derde marathon, het wereldrecord met 34 seconden. In Chicago won hij in twee uur en 35 seconden. Kiptum won dit jaar ook de marathon van London in april in 2:01:25, destijds de op één na snelste tijd ooit.

"In 2022 zou ik in Rotterdam lopen om mijn debuut te maken, maar een lichte blessure hield me toen tegen. Nu is het juiste moment daar", aldus Kiptum. "Als de voorbereiding de goede kant op gaat, met pieken van 270 kilometer per week, en de weersomstandigheden het toelaten, ga ik ervoor."

Hij hoopt zijn naam voor eeuwig te verbinden aan de marathon van de havenstad. "Ik ga erheen om snel te lopen, het parcours is ideaal en de menigte in de straten zetten je aan om je best te doen. Ik zou graag deel uitmaken van de rijke geschiedenis van deze marathon."

Offers voor records

Het breken van records komt niet zonder offers. De Keniaan traint heel intensief en rondom de marathon-periodes ziet hij zijn familie maar eens per week. "Het is een bewuste keuze, in overeenstemming met mijn vrouw, om 100% te focussen op mijn doelen."

Een van de andere doelen van de topatleet is de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Kiptum is één van de tien vooraf geselecteerden voor het Keniaanse team. "Er zijn drie plaatsen en ik wil er één van zijn."