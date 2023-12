Duitser Wellinger wint eerste wedstrijd op Vierschanzentournee

In het Duitse Oberstdorf heeft skispringer Andreas Wellinger de eerste wedstrijd van de 72ste Vierschansentournee gewonnen.

De 28-jarige Duitser, die al in 2014 zijn eerste wereldbekerwedstrijd won en in 2018 olympisch goud en zilver veroverde, had nog nooit eerder een wedstrijd in de Vierschansentournee gewonnen. Dat veranderde nu. Met zijn eerste sprong van 139,5 meter creëerde hij een aanzienlijke voorsprong op de rest.

Met zijn tweede sprong van 128 meter wist hij die voorsprong net vast te houden.

Achter de Japanner Kobayashi eindigde Stefan Kraft als derde. De Oostenrijker heeft dit seizoen al vijf van de eerste acht wereldbekerwedstrijden gewonnen.