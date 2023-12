Frankrijk zet massaal politie in tijdens oud en nieuw: 'Zeer grote terreurdreiging'

De Franse autoriteiten nemen rond de jaarwisseling vergaande veiligheidsmaatregelen. In het hele land worden 90.000 agenten en gendarmes ingezet en ook nog eens 5000 militairen. De reden is "de zeer grote terreurdreiging", aldus minister Darmanin van Binnenlandse Zaken.

In oktober kondigden de Franse autoriteiten de hoogste staat van paraatheid af nadat in het Noord-Franse Arras een leraar was doodgestoken door een geradicaliseerde moslim. Mede door de internationale spanningen was er was angst voor nieuwe aanslagen. "Er is een verband tussen wat hier is gebeurd en de situatie in het Midden-Oosten", zei minister Darmanin destijds, verwijzend naar de oorlog tussen Israël en Hamas.

Massale politie-inzet

Bijna een maand geleden werd in Parijs een Duitse toerist doodgestoken nabij de Eiffeltoren. De dader zei achteraf dat hij eigenlijk een Joods herdenkingsmonument had willen aanvallen, als "wraak" op de Israëlische aanvallen op Gaza.