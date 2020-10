Coldenhoff breekt twee rugwervels bij training MXGP België

Daar bleek dat de 29-jarige Brabander twee wervels heeft gebroken. Zijn team heeft op Twitter laten weten dat hij wel gevoel heeft in zijn armen en benen en bij kennis was toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Motocrosser Glenn Coldenhoff heeft twee rugwervels gebroken. Bij de kwalificatie voor de MXGP-wedstrijd in Lommel ging hij hard onderuit, waarna hij naar een ziekenhuis in Herentals werd gebracht.

De valpartij van Coldenhoff leek onschuldig maar toen hij langere tijd bleef liggen en niet overeind kon komen, werd de kwalificiatie afgebroken.

Coldenhoff raakte vorig jaar ook zwaar geblesseerd, eveneens in Lommel. Bij een crash in het voorseizoen liep hij ook breuken op in zijn rug.

Herlings ook geblesseerd

Vorige week zette motocrosser Jeffrey Herlings een streep onder zijn seizoen in de MXGP. Hij kampt met een voetblessure en laat zich daaraan opereren.