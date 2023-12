Beursjaar om in te lijsten: verrassend goed

De financiële markten kenden in 2023 vijf seizoenen van opmars en neergang, vaak gestuurd door meevallers, tegenvallers en renteverwachtingen. In januari en februari gingen de koersen crescendo, in maart dipten ze, van april tot juli rommelden ze zich omhoog naar een AEX-piek van 794 punten, om van augustus tot oktober weer de nattigheid in te duiken, en ten slotte in november weer op te bloeien.

Magnificat Seven

Op de internationale beurzen trokken technologiebedrijven de kar. Onder invloed van de opmars van AI, de digitalisering en social media hebben veel beleggers geld gestoken in technologiebedrijven en de chipindustrie,

Op Wall Street domineren de grote techbedrijven, met name de Magnificat Seven, te weten Amazon, Alphabet (Google), Apple, Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads), Microsoft, Nvidia en Tesla. Die zeven hebben samen een beurswaarde van 12,1 biljoen dollar, net zo veel als de economieën van Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en België samen.

De koerswinst van die chipbedrijven dit jaar is navenant groot: Amazon plus 87 procent, Apple plus 53 procen, Alphabet plus 63 procent, Snap plus 98 procent, Netflix plus 77 procent, Intel plus 98 procent, Tesla plus 132 procent, Spotify plus 148 procent, Microsoft plus 59 procent, Meta plus 209 procent en Nvidia plus 252 procent.

Bij de vijf best presterende aandelen van de AEX zitten dit jaar ook drie chipbedrijven: Besi met 141 procent koerswinst, ASMI met 99 procent koerswinst en ASML met 35 procent koerswinst.