Waterpeil rivieren stijgt vanaf 3 januari weer, situatie Duitsland nog gespannen

Het waterpeil van de grote Nederlandse rivieren stijgt vanaf 3 januari opnieuw. Met hoeveel is nog afwachten, meldt Rijkswaterstaat. In Duitsland is nog veel overlast door hoogwater en is de hulp van het leger ingeroepen.

Omdat de grond verzadigd is, leidt regenval sneller tot hoogwater. Hoe hoog het water komt te staan in Nederland hangt ook af van de regenval in de landen waar de rivieren ontspringen en doorheen stromen. Bij de Maas is bijvoorbeeld belangrijk hoeveel regen er in de Ardennen gaat vallen.

Volgens Rijkswaterstaat kunnen onze rivieren het extra water voorlopig aan en is de veiligheid niet in het geding.

Water zakt weer even

Na de hoge waterstanden van de afgelopen dagen zakt het water in de Rijn, Waal en IJssel de komende dagen. Hoewel het waterpeil niet gevaarlijk hoog is, is er hier en daar nog wel overlast.

Zo heeft het archief van de TU Eindhoven problemen vanwege de hoge waterstand van de Dommel. Via een fietsenkelder druppelt water in het archief, meldt een woordvoerder aan de NOS. "Het is niet alsof er in een hele ruimte een douche aanstaat, maar er ligt links en rechts wel water." De woordvoerder kan nog niet zeggen hoe groot de schade is.

Hulp van Duits leger

In Duitsland is er op sommige plekken flinke overlast. Vooral in de deelstaat Nedersaksen kunnen niet alle dijken het stijgende water aan. Dat komt met name door smeltwater uit het Harzgebergte en aanhoudende regen. Dat water stroomt richting de noordelijke steden Celle, dat nabij Bremen ligt, en Oldenburg. Volgens de premier van de deelstaat is er nog nooit een overstroming van deze omvang geweest in Nedersaksen. De deelstaat heeft de hulp ingeroepen van het leger.

De militairen zullen in eerste instantie vooral ingezet worden om de dijken te versterken. In sommige delen van Nedersaksen is het afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw verboden uit vrees dat de hulpdiensten onnodig worden belast.