Polen vermoedt dat Russische raket luchtruim schond: 'Alles wijst erop'

Het luchtruim van NAVO-lid Polen is mogelijk korte tijd geschonden door een Russische raket, zegt het Poolse leger. Volgens de hoogste militair van het land wijst alles erop dat een Russische raket vanuit Oekraïne het Poolse luchtruim is binnengedrongen. Het projectiel zou zo'n drie minuten over Polen zijn gevlogen, over een afstand van 40 kilometer.

NAVO-baas Stoltenberg spreekt van een incident, waarover hij contact heeft gehad met de Poolse president Duda. Stoltenberg zegt dat de NAVO waakzaam blijft. Rusland heeft nog niet gereageerd.

De grens tussen Polen en Oekraïne is zowel de buitengrens van de Europese Unie als van de NAVO, het westerse militaire bondgenootschap.

Aanval op Oekraïne

Rusland voerde afgelopen nacht een grootschalige aanval uit op Oekraïne. Daarbij werden ook diverse soorten raketten gebruikt. De Poolse chef-staf Kukula zegt dat de Poolse strijdkrachten de meeste Russische projectielen konden volgen op radarsystemen, ook de raket die uiteindelijk over Polen zou zijn gevlogen.

"We hebben onze vliegtuigen opdracht gegeven om de raket te onderscheppen en indien nodig uit de lucht te schieten", aldus Kukula. Omdat de raket maar korte tijd boven Polen vloog is het zover niet gekomen.

Hoewel Polen weinig twijfel lijkt te hebben over de herkomst van de raket, doet het leger wel extra onderzoek, ook om uit te sluiten dat er een technische storing was. Ook zoeken Poolse militairen voor de zekerheid op de grond naar mogelijke onderdelen of brokstukken van de raket.