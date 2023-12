Door water omringde stier met bootje uit Limburgs niemandsland gehaald

Na meerdere pogingen is het gelukt de door water omringde stier bij het Limburgse Itteren naar het vasteland te brengen. De beheerder van het gebied, Free Nature, wist de Galloway-stier in te sluiten met hekken, waarna een dierenarts de grazer kon verdoven. Daarna is het beest vanuit het onderlopen gebied langs de Maas met een bootje naar land gebracht, meldt 1Limburg.

De al wat oudere stier heeft zich een paar maanden geleden losgemaakt van zijn kudde en leefde sindsdien solitair. Het dier trok veel bekijks en dat leidde op de sociale media tot ophef. In Belgische media werd zelfs gesuggereerd dat het dier zou kunnen verdrinken.

Hooi en koeken

Volgens Free Nature is de afzondering geen abnormaal gedrag voor een stier op leeftijd en kon het dier prima voor zichzelf zorgen. Het dier heeft een goede conditie en kan als hij dat wil zwemmend het vasteland bereiken, meldde de beheerder eerder.