Waarom nu? En nog vier vragen over de grote Russische luchtaanval op Oekraïne

Rusland heeft Oekraïne in de vroege ochtend bestookt met een groot arsenaal aan wapens. Volgens de Oekraïense luchtmacht is het de grootste luchtaanval sinds het uitbreken van de oorlog bijna twee jaar geleden. Bij de aanval kwamen zeker dertig mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Waarom valt Rusland nu aan en wat zegt dit over de stand van zaken in de oorlog? Vijf vragen over het de luchtaanval van vandaag. Welke Oekraïense doelen heeft Rusland gebombardeerd? Rusland heeft luchtaanvallen uitgevoerd op onder meer de steden Kyiv, Lviv, Charkiv, Dnipro, Odesa en Zaporizja. Rusland had het, in de woorden van de Oekraïense premier Sjmyhal, gemunt op de "sociale en kritieke infrastructuur" in Oekraïne. De energie- en watervoorziening, maar ook een kraamkliniek en een school waren doelwit van de aanvallen. Rusland probeert de Oekraïense bevolking "het leven zuur te maken" met de aanvallen, zegt luitenant-kolonel buiten dienst Patrick Bolder van het Haags Centrum voor Strategische Studies. "Juist in de winter als de behoefte groot is aan warmte en elektriciteit worden dit soort dingen aangevallen." Op de kaart kun je zien dat de aanvallen in het hele land waren:

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Waarom heeft Rusland de aanvallen nu uitgevoerd? Volgens oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif is Rusland een paar weken bezig geweest met het voorbereiden van de aanvallen. "Dit is een operatie die je niet in een paar dagen plant." Waarschijnlijk heeft Rusland de aanvallen nu uitgevoerd, omdat Moskou ziet dat de westerse steun voor Oekraïne afbrokkelt, zegt Bolder. "Er wordt gepraat over een wapenstilstand en het opgeven van terrein door Oekraïne. Dus denken de Russen: 'Laten we er nu nog een klapje op geven, dan ziet het Westen dat Oekraïne een verloren zaak is'." Daarnaast zou wraak een rol kunnen spelen. De afgelopen week haalde Oekraïne vijf moderne Russische straalvliegtuigen neer en en vernietigde het ook een belangrijk Russisch schip in een haven bij de Krim. In deze video zie je welke verwoestingen de luchtaanvallen hebben aangericht:

Rusland heeft vannacht door heel Oekraïne bombardementen uitgevoerd. Meerdere steden zijn geraakt door drones en raketten. Er zijn berichten uit onder meer Kyiv, Lviv, Charkiv en Odesa. - NOS

Is de aanval met diverse luchtwapens een nieuwe tactiek van Rusland? "Al die verschillende soorten dreigingen, zoals kruisraketten en ballistische raketten, hebben allemaal een ander soort middel nodig om uit te schakelen", legt Bolder uit. "Als ze ook nog eens tegelijkertijd, met verschillende snelheden en vanuit verschillende plekken worden afgevuurd, maakt dat het heel ingewikkeld." De Kruif verwacht dat dit soort aanvallen de komende tijd vaker zullen plaatsvinden. "Maar Rusland kan dit niet elke dag doen. Als je alles inzet wat je hebt, is het de vraag of je daar elke keer genoeg voorraad voor hebt." Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland "bijna elk wapen in zijn arsenaal gebruikt". Hij zegt dat er zo'n 110 raketten zijn afgevuurd en ook nog tientallen drones. Een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht heeft het over hypersonische kruis- en ballistische raketten, waaronder de X22-raket. Die zijn heel moeilijk te onderscheppen. Desondanks konden de meeste projectielen volgens Zelensky worden neergehaald. Dat er toch raketten wel doel hebben getroffen, is volgens de experts het gevolg van de strategie van Rusland. Bolder en De Kruif merken op dat Rusland Oekraïne de laatste tijd bijna alleen maar met drones bestookte en niet met raketten. In de tussentijd heeft Rusland waarschijnlijk de voorraad raketten aangevuld.