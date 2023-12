Politie vindt 267 kilo risicovol opgeslagen vuurwerk in rijtjeshuis Baarn

In een woonwijk in Baarn is gisteravond in een huis 267 kilo vuurwerk gevonden. Het grootste gedeelte is legaal consumentenvuurwerk, maar het lag volgens de politie wel "amateuristisch en risicovol" opgeslagen. De bewoner had ook 21 verboden cobra's in huis en is aangehouden.

Agenten vielen het rijtjeshuis aan de Kastanjelaan gisteravond rond 22.00 uur binnen naar aanleiding van een tip. Het vuurwerk werd in beslag genomen en is door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Dat duurde tot zeker 02.45 uur vannacht, meldt RTV Utrecht.

Een huishouden mag maximaal 25 kilo vuurwerk opslaan. De bewoner is aangehouden op verdenking van het bezitten en handelen in (illegaal) vuurwerk.