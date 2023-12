Advocaat Bouterse: geen gratieverzoek, oud-president aanvaardt celstraf

De voormalige legerleider en veroordeelde oud-president Desi Bouterse zal geen gratieverzoek indienen bij de Surinaamse president Chan Santokhi. Dat zegt zijn advocaat Irvin Kanhai in een interview met de Suriname Herald. Zodra het Openbaar Ministerie contact opneemt, zal de raadsman aangeven wanneer Bouterse (78) en zijn andere vier veroordeelde cliënten kunnen beginnen met het uitzitten van hun straf. Volgens de advocaat is een gratieverzoek zinloos. Om gratie te kunnen aanvragen zouden Bouterse en vier bejaarde medeverdachten schuld moeten bekennen en spijt moeten betuigen. Kanhai is daar sterk op tegen. De mannen hebben altijd gezegd onschuldig te zijn. Bouterse vindt dat hij alleen politiek verantwoordelijk is omdat hij destijds legerleider was. Ook acht de advocaat een gratieverzoek kansloos. Vorige week werd oud-legerleider, ex-president en huidig oppositieleider Bouterse in hoger beroep definitief veroordeeld voor zijn rol bij de Decembermoorden. Hij kreeg twintig jaar cel opgelegd. De medeverdachten kregen een gevangenisstraf van vijftien jaar. 'Vonnissen opschorten' Advocaat Kanhai vroeg het Surinaamse Openbaar Ministerie op 22 december, twee dagen na de veroordeling, om de uitvoering van de vonnissen op te schorten, omdat hij het voornemen had om een kwijtschelding van de veroordeling in te dienen bij Santokhi. Na "dagelijks overleg" met zijn cliënten heeft Kanhai besloten dat niet te doen. Eerder liet president Santokhi ook weten niet open te staan voor gratieverlening. Volgens hem kan de Surinaamse regering niet onderhandelen over de uitspraak van een onafhankelijke rechter en mag die ook niet naast zich neerleggen.

Decembermoorden In de nacht van 7 op 8 december 1982 werden vijftien mannen gemarteld en gedood in Fort Zeelandia, in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Het waren tegenstanders van het toenmalige militaire regime onder leiding van Bouterse. Hij was samen met een groep sergeanten door een coup in 1980 aan de macht gekomen. De vijftien mensen, onder wie journalisten, vakbondsleiders en advocaten, probeerden volgens het regime een coup te plegen.