Vogelliefhebbers verheugd: bijzondere Meenatortel strijkt neer in Sneek

Vogelliefhebbers uit het hele land kunnen dit weekend hun hart ophalen in Friesland. Een bijzondere Meenatortel overwintert al een aantal dagen in de achtertuinen van bewoners in Sneek.

De Meenatortel, die niet vaak in Nederland wordt gezien, werd woensdag voor het eerst gespot. Vogelliefhebber Vincent Douwes uit Leeuwarden besloot meteen naar Sneek te rijden, maar zag de Meenatortel toen niet. "Donderdagochtend stond ik dus alweer vroeg paraat", vertelt hij. "En toen zag ik hem. Het is een heel bijzondere vogel."

"De allereerste keer dat er een Meenatortel in Nederland werd gespot was in 2009, toen in Wergea", weet Douwes. "Toen kwam heel vogelend Nederland erop af. Het was een bijzonder gezicht: allemaal mensen met verrekijkers die door de straten renden."

Tweede keer in Sneek

Sinds die tijd is de soort, die doorgaans overwinter in India, nog een enkele keer opgedoken in Nederland. "Je ziet bij meerdere vogelsoorten dat hun trekroutes veranderen", zegt Douwes tegen Omrop Fryslân.

"Blijkbaar heeft hij het wel goed in Sneek", concludeert de vogelaar. "Hij zit er samen met wat Turkse tortels. Er staan tien huizen met de achtertuinen naar elkaar toe en verschillende bewoners zijn de vogel aan het voeren. Volgens hen zit het beestje er eigenlijk al een paar weken."

Volgens Douwers is het de tweede keer dat er in Sneek een Meenatortel opduikt. Het zou dezelfde vogel kunnen zijn; ze kunnen zo'n twintig jaar oud worden. Maar of dat echt zo is, blijft gissen.

Douwes denkt dat heel wat vogelliefhebbers dit weekend naar Sneek trekken. "Heel veel vogels zijn Nederland al uit. Dan is dit nog wel mooi om zo op deze vrije dagen mee te pakken."